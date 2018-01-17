В Омске на улице нашли пьяную пятилетнюю девочку

Девочку выписали из больницы и вернули в семью.

Пятилетняя девочка, которую в Омске на улице прохожие обнаружили неодетой и в состоянии легкого алкогольного опьянения, 17 января выписана из больницы, ее забрала мама, сообщает РИА Новости.

Прохожие обнаружили ребенка без верхней одежды вечером 16 января на улице Кирова в Омске. Они завели девочку в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя.

Отца девочки, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полицейские обнаружили спящим дома в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным полиции, 35-летний мужчина присматривал за дочерью, пока супруга была на работе, и распивал спиртные напитки. Около 17.00 мужчина уснул, разбудили его уже полицейские, которые и сообщили о произошедшем.

"Девочка сегодня выписана из больницы. Ребенка забрала мама, папа привлечен к ответственности. Всеми службами системы профилактики – комиссия по делам несовершеннолетних, здравоохранение, соцзащита — проводится работа с семьей. Семья нигде на учете в органах профилактики до настоящего времени не состояла. Мама работает, папа нет", — сообщила детский омбудсмен.

По ее словам, здоровью девочки сейчас ничего не угрожает, в отношении матери претензий "быть не может, она была на работе".

"Ребенок целый день находился с папой. Основания для изъятия ребенка из семьи на сегодня отсутствуют", — отметила Степкина.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в отношении отца девочки уже составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет. Полицейские решают вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

Фото © РИА Новости / Евгений Одиноков