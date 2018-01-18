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Родители школьника избили учителя в Алматинской области

18 января 2018, 00:34

Также пострадала и второй учитель, которая попыталась прийти на помощь коллеге.

Происшествие случилось в поселке Боралдай Илийского района, в школе №15 имени Кенена Азербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученик шестого класса пожаловался родителям, что учитель ударил его. Не разобравшись в случившемся, мама и сестра ребенка отправились в школу и избили преподавателя.

Сейчас учительница находится на лечении в больнице Боралдая. По словам врачей, у пострадавшей сотрудницы школы травма головного мозга.

При этом сообщается, что также пострадала и второй учитель, которая попыталась прийти на помощь коллеге. Она получила травмы руки.

Родители школьника отказались комментировать ситуацию. А коллеги учителя отметили, что как опытный преподаватель, она не могла поднять руку на ребенка. Это же подтвердила и заместитель директора школы №15 имени К. Азербаева Арман Сулейменова.

Фото с сайта aif.ru


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