Задержаны при фиктивной сделке

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что сотрудниками Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Кызылординской области задержана преступная группа при попытке реализации фиктивных договоров на сумму 386 643 тыс. тенге.

По схеме запланированной преступной деятельности предпринимателя Л.Б. и его подельника Ж.Э. за период с августа 2016 года по май месяц 2017 года от одного ТОО к другому были представлены счета-фактуры на общую сумму 386 643 тыс. тенге. Но фактических поставок стройматериалов не было.

Действие по предварительному сговору по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 24 ч. 3 и ст. 216 ч. 2 п. 2, 3 Уголовного кодекса РК.

По анализам и расчетам специалистов департамента государственных доходов в случае использований ТОО вышеуказанных счетов-фактур данный факт является основанием уклонения от уплаты налогов в бюджет в общей сумме 110 469 тыс. тенге.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Службы экономических расследований преступная группа не смогла довести свой преступный умысел до конца, и была задержана при передаче и получении денежных средств в размере 55 млн. тенге.

В настоящее время дело передано в суд по ст. 216 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса РК.