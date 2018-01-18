Ставки налога на игорный бизнес с 2018 года увеличены в два раза

Департамент государственных доходов по Алматинской области информирует, что с 2018 года в новом Налоговом кодексе произошли изменения в части повышения ставок на игорный бизнес.

Так, если ставка налога на игорный бизнес за 1 игровой стол в 2017 году составляла 830-кратный размер месячного расчетного показателя (1 883 270 тенге в месяц), то с 2018 года ставка увеличена в два раза и составляет 1660-кратный МРП в месяц или 3 992 300 тенге.

По игровым автоматам ставка также увеличена в 2 раза и составляет 60-кратный размер МРП или 144 300 тенге в месяц за 1 игровой автомат.

По букмекерским конторам ставка увеличена в 2 раза и составляет 300-кратный размер МРП в месяц за 1 кассу или 721 500 тенге, по электронным кассам букмекерской конторы ставка составляет 3 000-кратный размер МРП в месяц (7 215 000 тенге).

Согласно требованиям, предъявляемым к осуществлению деятельности в сфере игорного бизнеса в соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе», в одном казино должно быть установлено не менее 30 игровых столов, в зале игровых автоматов не менее 60 игровых автоматов.