В Атырауской области девушка попала под поезд и лишилась ноги
Пострадавшая получает помощь в областной больнице, обстоятельства произошедшего выясняются.
На железнодорожной станции в Атырауской области, на границе с Актюбинской, девушка попала под поезд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Акжайык".
"На железнодорожной станции Сагиз при неизвестных обстоятельствах 19-летняя девушка попала под пассажирский поезд Атырау — Алматы и осталась без ноги. Сейчас за ее жизнь борются врачи областной больницы", — говорится в сообщении.
Иные подробности произошедшего пока неизвестны.
Фото © Sputnik / Алексей Мальгавко
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