В Атырауской области девушка попала под поезд и лишилась ноги

На железнодорожной станции в Атырауской области, на границе с Актюбинской, девушка попала под поезд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Акжайык".

"На железнодорожной станции Сагиз при неизвестных обстоятельствах 19-летняя девушка попала под пассажирский поезд Атырау — Алматы и осталась без ноги. Сейчас за ее жизнь борются врачи областной больницы", — говорится в сообщении.

Иные подробности произошедшего пока неизвестны.

Фото © Sputnik / Алексей Мальгавко