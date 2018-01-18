В Алматинской области девочка в садике получила перелом лобной кости

В Алматинской области трёхгодовалая девочка попала в реанимацию после похода в детский сад. У неё диагностировали перелом лобной кости. Уже неделю малышка находится в больнице. Родители считают: ребёнка избила воспитательница. В детском саду уверены, ребенок получил травму не у них, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Глядя на фотографии трехлетней Земфиры, семья Иминовых вновь и вновь вспоминает, что произошло неделю назад. С утра глава семейства как обычно отвел младшую дочь в детский сад. А уже через четыре часа из учреждения позвонили и попросили забрать малышку. Девочке неожиданно стало плохо, она начала жаловаться на головную боль.

Исмаил Иминов, отец:

- Вижу она за голову держится, и меня увидела, побежала. Мы одеваемся, пошли в магазин, она «Киндер» попросила. Я у нее спрашиваю, а что у тебя с головой? Я подумал, может, она придумывает. Она руку убирает и показывает: «Меня апайка вот так по голове била».

Еще через несколько часов у Земфиры началась рвота. Родители вызвали «скорую», врачи заподозрили отравление, но диагноз оказался совсем другим: линейный перелом лобной кости! Девочка оказалась в реанимации с отёком мозга. Спустя сутки трехлетнюю Земфиру перевели в палату.

Аскар Калиев, замдиректора Алматинской региональной детской клинической больницы:

- Дети играют, прыгают, падают, в любое время ребенок может получить такую травму. Пока мозг не будет отекать, дети могут прыгать, играть. Но клиника может начаться через три часа. А потом боли могут проявиться.

Со слов мамы, Земфира и до этого жаловалась на побои в детском саду. Но обращать на это внимание родители не стали. Ведь ни синяков, ни ссадин на девочке не было. Думали, что дочь выдумывает, чтобы не ходить в садик. О дне, когда ей неожиданно стало плохо, девочка рассказывает постоянно. Она уверяет, что воспитательница её ударила.

Гульчин Иминова, мать:

- Все, что мы знаем, все со слов ребенка, что апайка била по голове. И это не только говорит мой ребенок, это говорят еще и другой ребенок, это говорят и родители, которым дома дети рассказывают. Любая мать спросит у ребенка, тебя били в садике или нет. Они говорят: нет, меня не бьют, но Земфиру бьют, потому что она себя плохо ведет.

В детском саду слова ребёнка считают выдумкой. Заведующая уверяет: воспитательница с шестилетним стажем никогда не проявляла агрессии по отношению к детям. К тому же, все происходящее в группах фиксируют камеры. И тот день – не исключение. На этих кадрах видно, как воспитательница заводит девочек в уборную, постепенно они выходят. В последнюю очередь выбегает Земфира. В туалете наедине с воспитателем она была не больше пяти минут.

Загифа Умирсерикова, заведующая детским садом:

- Он говорит, что в туалете ребенку разбили голову. Но после этого разве ребенок может ходить. Он должен или лежать, ну хотя бы плакать. Но у нее никакой реакции не было. Ребенок бегает, играет. Может, ребенок где-то ударился до этого, может, еще что-то было. Мы же не знаем. Но в детском саду этого не было.

Маленькая Земфира уже пошла на поправку. Девочку ждет длительная реабилитация. Тем временем родители малышки намерены наказать воспитателя, которая, по их мнению, и нанесла увечье. Они уже написали заявление в полицию. Сама же женщина виноватой себя не считает. Она подала встречный иск и твёрдо намерена доказать свою невиновность.