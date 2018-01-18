Всем занимающимся частным извозом нужно зарегистрироваться в качестве ИП

В последние годы возросло количество таксистов, которые повсеместно осуществляют перевозку пассажиров, как в городах, так и в самых отдаленных аулах, отмечает Департамент государственных доходов по Алматинской области.

Гражданам, занимающимся частным извозом, необходимо помнить о своем конституционном долге - выполнении налоговых обязательств перед государственным бюджетом.

Прежде всего, им необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, для чего надо представить в налоговый орган по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о начале деятельности в качестве ИП. Уведомление по установленной форме подается в электронной форме посредством веб-портала «Электронного правительства» либо в явочном порядке на бумажном носителе.

Регистрация в качестве ИП в налоговых органах проводится бесплатно.

Для физических лиц, занимающихся частным извозом, более приемлем специальный налоговый режим на основе патента, так как соответствует требуемым условиям:

- не используют труд наемных работников;

- осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства;

- предельный доход за календарный год не превышает 300-кратный МРЗП (300 × 28 284 = 8 485 200 тенге в 2018 году).

Для применения специального налогового режима на основе патента в налоговый орган по месту нахождения представляется расчет стоимости патента.

Исчисление сумм налогов с 2018 года производится по ставке 1% к объекту налогообложения.

К примеру, если ИП указал доход за месяц 50 000 тенге, то налог составит всего 500 тенге (50 000 тенге × 1%). Также в расчете стоимости патента необходимо указать социальные отчисления 3,5% от заявленного дохода и пенсионные взносы 10%, которые отправятся на пенсионный счет предпринимателя. Уплатить налоги, социальные отчисления и пенсионные взносы, заявленные в патенте, надо до его подачи в налоговые органы.

Патент выдается на срок не менее одного месяца и не более 12 месяцев. В случае, если ИП оформил патент на один месяц, то следующий патент выдается до истечения срока действия патента.

Например, ИП оформил патент сроком действия с 1 марта по 31 марта 2018 года, следующий расчет стоимости патента ему необходимо подать за 2-3 дня до срока истечения действия патента.

В случае временного приостановления деятельности, связанной с длительным ремонтом автомобиля, продажей машины, продолжительной болезнью или иным причинам, налогоплательщик по заявлению может приостановить представление налоговой отчетности на срок до года с последующим его продлением.

Закрыть ИП сейчас достаточно просто. Для прекращения деятельности нужно обратиться с налоговым заявлением о прекращении деятельности в управление государственных доходов по месту регистрации.

Налоговый орган не позднее трех рабочих дней со дня исполнения налогового обязательства осуществляет снятие индивидуального предпринимателя с регистрационного учета и размещает на интернет-ресурсе КГД МФ РК информацию о снятии ИП с регистрационного учета.

Напоминаем, что согласно статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (36 075 тенге), при повторном нарушении -30 МРП (72 150 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений.