В Акмолинской области устранили порыв на теплотрассе

Перерывов в теплоснабжении в районном центре не было.

В Зерендинском районе устранили порыв в теплотрассе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

17 января в 20.00 на системе теплоснабжения центральной котельной села Зеренда была обнаружена утечка воды, что привело к спаду давления в тепловых сетях. Обнаруженный участок был оперативно отсечен от основной тепломагистрали.

Перерывов в теплоснабжении в районном центре не было, от теплоподачи отсечен только 1 частный дом и одно здание кафе. На место аварии сразу же выехал аким Зерендинского района Мереке Мустафин. Так, в работах была задействована бригада в количестве 10 человек и 2 единицы техники (экскаватор, сварочная техника САК).

Порыв был устранен в 23.00.

Фото: МИА "Казинформ"