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В Усть-Каменогорске обнаружили подозрительный пакет

18 января 2018, 06:12

По данным портала, на место оперативно прибыли группы специального реагирования.

В Усть-Каменогорске полицейские временно ограничили движение на улице Бурова, где был обнаружен подозрительный пакет, передает Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

По данным портала, на место оперативно прибыли группы специального реагирования.

«В пакете были обнаружены личные вещи, по всей видимости, случайно оставленные горожанином», – пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев.

После проверки движение транспорта было возобновлено.

Фото: ALTAYNEWS


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