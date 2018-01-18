Япония вывела свой спутник на орбиту

Компактная ракета на твердом топливе "Эпсилон-3" через час после запуска успешно вывела на орбиту коммерческий спутник "ASNARO-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Менее, чем через час после запуска первый для этого типа ракет коммерческий спутник "ASNARO-2" был успешно выведен на орбиту 513 километров. Коммерческий спутник компании NEC "ASNARO-2" будет следить за поверхностью Земли. Высокотехнологичный спутник способен разглядеть и точно передать изображение предметов размером в 1 метр и сделать в условиях темноты и тумана. Спутник может быть использован при стихийных бедствиях.

Компактная ракета стала третьей в своем классе. Третий "Эпсилон" представляет собой усовершенствованную модель: в нем улучшена технология отделения спутника, что снижает нагрузку на него, а также предусмотрена возможность корректировки его положения. Основные преимущества этого класса ракет выражены в трех принципах, на основе которых японские ученые в течение 12 лет ее конструировали: "экономия времени", "экономия оборудования и средств", "экономия людских ресурсов".

Трехступенчатая "Эпсилон", длина которой составляет всего 26 метров, в два раза компактнее используемой сейчас ракеты Н2А и значительно экономичнее по финансовым, временным и людским затратам. "Эпсилон" оснащена приборами с функцией искусственного интеллекта, за счет чего проверка и контроль ее готовности к запуску происходят автоматически и почти не требуют участия человека. Запуск ракеты можно контролировать с двух компьютеров, в то время как управлением Н2А занималось около 80 человек.

С момента установки на стартовую площадку до запуска ракеты Н2А требуется месяц, "Эпсилону" достаточно одной недели. В результате удалось добиться почти трехкратного сокращения расходов на запуск — он стоит сейчас около 5 миллиардов иен (45 миллионов долларов), это более чем в два раза меньше расходов на запуск Н2А, которые превышали 12,8 миллиарда иен (116 миллионов долларов).

Первый запуск "Эпсилон" состоялся в 2013 году, следующий – в конце 2016 года. Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности, для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.

Фото: © РИА Новости / Kyodo