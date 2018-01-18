Нурсултан Назарбаев выступит на заседании СБ ООН

На дебатах будут рассмотрены ключевые вопросы нераспространения, но под другим углом зрения - через призму укрепления мер доверия.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит в четверг, 18 января, на брифинге высокого уровня Совета безопасности ООН, передает МИА «Казинформ».

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал ранее корреспонденту МИА «Казинформ», что тема заседания Совета безопасности с участием Президента Нурсултана Назарбаева определена как «Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ): меры доверия». Казахстан в качестве председательства представил концепцию этого мероприятия, которое было поддержано всеми членами СБ. В ее основе два документа Президента Казахстана - «Манифест «Мир. XXI век» и политическое обращение к СБ ООН «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» от 6 января 2017 года.

«Цель состоит в том, чтобы найти политические решения для региональных конфликтов, связанных с ОМУ. Причем нераспространенческие меры доверия в данном контексте должны идти рука об руку с другими политическими мерами доверия», - пояснил министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства Казахстана, на дебатах будут рассмотрены ключевые вопросы нераспространения, но под другим углом зрения - через призму укрепления мер доверия. Как отметил министр, Казахстан ожидает, что мероприятие поможет сформулировать рекомендации на основе взаимозависимости трех тем - «предотвращение конфликтов», «нераспространение» и «меры доверия».

Также мероприятие призвано помочь универсализации международных договоров в качестве средства укрепления мер доверия в контексте нераспространения, подчеркнул министр. По его словам, речь идет о Договоре о нераспространении ядерного оружия, Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия и других.





Фото: Казинформ