Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Нурсултан Назарбаев выступит на заседании СБ ООН

18 января 2018, 07:07

На дебатах будут рассмотрены ключевые вопросы нераспространения, но под другим углом зрения - через призму укрепления мер доверия.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит в четверг, 18 января, на брифинге высокого уровня Совета безопасности ООН, передает МИА «Казинформ».

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал ранее корреспонденту МИА «Казинформ», что тема заседания Совета безопасности с участием Президента Нурсултана Назарбаева определена как «Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ): меры доверия». Казахстан в качестве председательства представил концепцию этого мероприятия, которое было поддержано всеми членами СБ. В ее основе два документа Президента Казахстана - «Манифест «Мир. XXI век» и политическое обращение к СБ ООН «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» от 6 января 2017 года.

«Цель состоит в том, чтобы найти политические решения для региональных конфликтов, связанных с ОМУ. Причем нераспространенческие меры доверия в данном контексте должны идти рука об руку с другими политическими мерами доверия», - пояснил министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства Казахстана, на дебатах будут рассмотрены ключевые вопросы нераспространения, но под другим углом зрения - через призму укрепления мер доверия. Как отметил министр, Казахстан ожидает, что мероприятие поможет сформулировать рекомендации на основе взаимозависимости трех тем - «предотвращение конфликтов», «нераспространение» и «меры доверия».

Также мероприятие призвано помочь универсализации международных договоров в качестве средства укрепления мер доверия в контексте нераспространения, подчеркнул министр. По его словам, речь идет о Договоре о нераспространении ядерного оружия, Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия и других.

Фото: Казинформ


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...