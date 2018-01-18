В Швеции у полицейского участка произошел сильный взрыв

Пострадавших среди людей нет, есть сообщения о поврежденных автомобилях, но их число неизвестно.

Сильный взрыв близ полицейского участка в микрорайоне Розенгорд в городе Мальме произошел в среду вечером, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

"Детонация некоего взрывного предмета произошла во дворе близ полицейского участка", — говорится в сообщении для прессы.

Сообщение поступило после 02.00 аст. и, по описаниям очевидцев, взрыв был сильным. Пострадавших среди людей нет, есть сообщения о поврежденных автомобилях, но их число неизвестно. Место взрыва оцеплено, на месте работают взрывотехники.

По данным местной газеты Sydsvenskan, причиной взрыва стала, судя по всему, не граната, а некое другое взрывное устройство. Через некоторое время после детонации полиция задержала одного человека. Имеет ли он отношение ко взрыву, не поясняется.

Фото: CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans