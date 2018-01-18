Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Актау умерший мужчина несколько дней пролежал дома

18 января 2018, 07:55

По предварительной информации смерть биологическая.

В Актау 17 января был обнаружен труп мужчины в одном из домов 3 микрорайона. По информации соседей, он злоупотреблял алкоголем и, возможно, умер четыре-пять дней назад, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Поводом для вызова полиции стал неприятный запах, исходящий из квартиры. Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили труп мужчины.

«Соседу примерно лет сорок было. Он жил с бабушкой, которая уехала в Россию по делам. С нового года он начал пить и не выходил из запоя. Мы его все время видели, а последние дней пять он пропал», - рассказали соседи.

По предварительной информации смерть биологическая.

Фото: ИнАктау


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...