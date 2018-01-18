В Актау умерший мужчина несколько дней пролежал дома

В Актау 17 января был обнаружен труп мужчины в одном из домов 3 микрорайона. По информации соседей, он злоупотреблял алкоголем и, возможно, умер четыре-пять дней назад, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Поводом для вызова полиции стал неприятный запах, исходящий из квартиры. Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили труп мужчины.

«Соседу примерно лет сорок было. Он жил с бабушкой, которая уехала в Россию по делам. С нового года он начал пить и не выходил из запоя. Мы его все время видели, а последние дней пять он пропал», - рассказали соседи.

По предварительной информации смерть биологическая.

Фото: ИнАктау