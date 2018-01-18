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Гитарист группы "Чайф" обвинил Шнурова в нанесении вреда рок-музыке

18 января 2018, 08:13

При этом музыкант отметил, что слухи о смерти рок-музыки несколько преувеличены.

Гитарист российской рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов считает, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона, что не идет ей на пользу, пишет РИА Новости.

"Мир изменился совершенно. Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами: делаем альбом — он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Не хорошо это, не хорошо", — сказал Бегунов в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

При этом музыкант отметил, что слухи о смерти рок-музыки несколько преувеличены.

"Я бы не бил тревогу. Каждые десять лет бьют тревогу, что рок-музыка умерла. Не знаю, по-моему нормально все", — сказал он.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев


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