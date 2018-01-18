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В Мексике нашли тайные захоронения 33 человек

18 января 2018, 08:34

Сейчас тела извлечены и отправлены для опознания в департамент судебной медицины прокуратуры штата.

Тела 33 человек найдены властями в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит, передает РИА Новости.

По данным портала Universal, всего обнаружены три захоронения в муниципалитете Шалиско. Сейчас тела извлечены и отправлены для опознания в департамент судебной медицины прокуратуры штата.

Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский


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