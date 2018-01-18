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Президент посетил концерт «Казахстан Астана Балет Гала» в Нью-Йорке 

18 января 2018, 09:08

Программа представлена в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

Глава государства посетил концерт театра «Астана Балет» в Линкольн Центре, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Театр «Астана Балет» представил программу «Казахстан Астана Балет Гала» в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

В программу включены хореографические миниатюры «Арулар», «Ак-кыз», «Асемконыр», классическая редакция адажио из балета «Щелкунчик» и другие постановки.

Архивное фото: akorda.kz


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