Трамп о своей физической активности: Делаю то, делаю сё

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters рассказал о своей физической активности, отметив, что двигается гораздо больше, чем всем кажется, передает Life.ru.

— Я делаю упражнения. В смысле, я хожу, я делаю то, делаю сё. Я добегаю до соседнего здания. Я делаю больше, чем люди думают, — сказал президент США, вспомнив и о своём увлечении гольфом.

Как сообщал Лайф, ранее врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья президента США.

По его словам, из-за "потрясающих генов" глава Белого дома чувствует себя хорошо, несмотря на все вредные привычки, однако всё же посоветовал Трампу начать ежедневные физические упражнения.

Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque