Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На большей части Казахстана 18 января сохраняется неустойчивая погода

18 января 2018, 09:31

Местами по республике ожидается туман.

18 января с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами снег, метель, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской - метель, в Павлодарской - туман.

В Акмолинской области местами ожидается поземок, туман.

Днем в Южно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем ясно, - 7.

В Астане днем облачно, - 14.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: arnapress.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...