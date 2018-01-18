На большей части Казахстана 18 января сохраняется неустойчивая погода

18 января с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами снег, метель, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской - метель, в Павлодарской - туман.

В Акмолинской области местами ожидается поземок, туман.

Днем в Южно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем ясно, - 7.

В Астане днем облачно, - 14.

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Фото: arnapress.kz