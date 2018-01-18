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13-летний школьник спас из выгребной ямы 5-летнюю девочку

18 января 2018, 09:49

Ребенок был доставлен а реанимацию. Сейчас состояние здоровья девочки стабильное.

Нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» наградили ученика 7-го класса средней школы №2 имени В. Терешковой города Есика Алексея Чебаника, сообщает МИА «Казинформ».

18 июня 2017 года маленькая девочка провалилась в выгребную яму. Алексея Чебаника опустили в выгребную яму с помощью веревки, и он поднял на поверхность ребенка, которую доставили в реанимацию. Сейчас состояние здоровья девочки стабильное.

Также благодарственные письма Комитета по чрезвычайным ситуациям получили Булохов Александр Иванович, Козлов Николай Владимирович и Гусев Сергей Александрович, представителей разных профессии, которые проживают в городе Есике и являются членами ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана».

Фото с сайта inform.kz


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