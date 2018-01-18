13-летний школьник спас из выгребной ямы 5-летнюю девочку
Ребенок был доставлен а реанимацию. Сейчас состояние здоровья девочки стабильное.
Нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» наградили ученика 7-го класса средней школы №2 имени В. Терешковой города Есика Алексея Чебаника, сообщает МИА «Казинформ».
18 июня 2017 года маленькая девочка провалилась в выгребную яму. Алексея Чебаника опустили в выгребную яму с помощью веревки, и он поднял на поверхность ребенка, которую доставили в реанимацию. Сейчас состояние здоровья девочки стабильное.
Также благодарственные письма Комитета по чрезвычайным ситуациям получили Булохов Александр Иванович, Козлов Николай Владимирович и Гусев Сергей Александрович, представителей разных профессии, которые проживают в городе Есике и являются членами ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана».
Фото с сайта inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.