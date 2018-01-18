Американец массово насиловал лошадей

54-летний американец, который последние 35 лет насиловал лошадей и пони, смог избежать тюрьмы, несмотря на возмущение владельцев пострадавших животных, передает Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Мужчина более половины своей жизни занимался тем, что тайком пробирался в чужие сараи и вступал в связь с лошадьми. Однажды среди его жертв оказалась беременная кобыла. Некоторых своих жертв мужчина после соития жестоко калечил или убивал.

Судебное разбирательство началось после того, как в штате Висконсин сосед обнаружил кровотечение из заднего прохода своей лошади. По записям камер видеонаблюдения смогли задержать виновного. Как оказалось, мужчина раньше уже становился фигурантом подобных дел. Однако всякий раз его действия признавались небольшими проступками.

Задержанный носит пышные усы. Многие знакомые с поведением мужчины люди прозвали зоофила «усатым дьяволом».

В начале января сообщалось, что фермер в американском штате Алабама застукала своего 20-летнего соседа во время соития со своей лошадью. Ему было предъявлено обвинение в скотоложестве и незаконном проникновении на чужую территорию. В октябре 2017 года зоозащитники Сербии обвинили путешественников из стран Евросоюза в массовом изнасиловании животных. По их словам, за соитие с животными туристы платят от 70 до 150 евро. Жертвами становятся ослы, овцы, коровы и даже гуси.

Фото: Dalibor Gluck / CTK / Globallookpress.com