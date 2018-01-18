Назарбаев встретился в Нью-Йорке с главой Nasdaq

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Нью-Йорке с главой компании Nasdaq Адиной Фридман, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства поприветствовал решение компании о работе в Казахстане.

- Мы приветствуем ваше решение работать в Казахстане, в МФЦА. Мы внесли изменения в Конституцию и ряд законов страны. Было внедрено английское право и преференции для всех участников. Мы создаем все благоприятные условия для тех, кто будет работать, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что решение компании «Nasdaq» послужит хорошим стимулом для её партнеров и других иностранных компаний к развитию сотрудничества с МФЦА.

В свою очередь А.Фридман поделилась своими впечатлениями от проделанной Казахстаном работы по созданию международного финансового центра.

- Мы очень впечатлены планами по развитию МФЦА. Хотим отметить тщательную проработку всех вопросов касательно работы финансового центра. Мы приветствуем такой солидный подход к этой работе, - сказала глава «Nasdaq».

Кроме того, А.Фридман выразила готовность к началу сотрудничества с МФЦА и обеспечению казахстанской биржи передовыми технологиями для её функционирования.

В ходе переговоров стороны отметили важность принятия совместных усилий и налаживания долгосрочных связей в деле формирования положительного инвестиционного климата в Казахстане.

В завершение Глава государства пригласил А.Фридман принять участие в официальном открытии МФЦА в июле этого года.