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Бермудский треугольник: нам 200 лет врали

18 января 2018, 10:13

Что же там происходит на самом деле?

Если так и дальше пойдет, то в мире больше не останется тайн. YouTube-канал под названием «Я знаю» приоткрывает завесу тайны над Бермудским треугольником, пишет Cosmo.ru.

Что же там происходит на самом деле? Действительно ли корабли, о которых мы так много слышали, безвозвратно исчезли? Вообще, если вы не хотите разочароваться в таинственном ореоле локации или вообще любите мистификации, то мы советуем вам не смотреть это видео. Потому что оно снимает покров тайны с загадочного места, известного как Бермудский треугольник.

Если же вы не поклонник мистики, то из это видео вы узнаете, как благодаря книге Чарльза Берлица «Бермудский треугольник» сложилась легенда. Ну, а все возрастающий спрос на «сказки для взрослых» помог ей сформироваться в полной мере.

Смотрим видео и узнаем самые популярные заблуждения.

Фото: rambler.ru


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