Новые экологические автобусы выехали на дороги Алматы

В Алматы в рамках транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети. Сегодня на маршрут №127 выехали новые автобусы экологического класса Евро-5, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Автобусы данного маршрута, ранее обслуживаемого частным перевозчиком, давно вызывали нарекания пассажиров в связи с их изношенностью.

С сегодняшнего дня на обслуживание маршрута, следующего из мкр.Казахфильм до ул.Кунаева-пр.Райымбека и обратно, ежедневно будут выходить 12 автобусов с интервалом в шесть минут. Это низкопольные 9,5 метровые автобусы, оснащенные кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами и др.

Ожидается, что обновление подвижного состава увеличит пассажиропоток на маршруте с семи до 9,5 тыс. человек.

Ранее новые автобусы вышли на маршруты №12, 22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.

В целом в рамках реализуемой в Алматы транспортной реформы приобретены 388 автобусов различной вместимости, из которых 230 уже на маршрутах, еще порядка 160 новых автобусов будут выходить поэтапно на маршруты до конца февраля. В свою очередь частные перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 91 уже курсируют на дорогах города.

Фото пресс-служба акима Алматы