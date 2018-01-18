В Вашингтоне подписаны документы по сотрудничеству в космической сфере

В рамках официального визита Президента РК в США представители деловых кругов стран подписали ряд документов, в том числе по сотрудничеству в космической сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии подписания приняли участие представители министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК, сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, из двадцати шести документов, подписанных в Торговой Палате США, три были посвящены укреплению в сфере космической деятельности.

Письмо о намерениях между Аэрокосмическим комитетом МОАП РК и Геологической службой США Департамента внутренних ресурсов США (USGS) подписали заместитель председателя Казкосмоса Малик Олжабеков и заместитель директора USGS доктор Эпплгейт.

Документ направлен на взаимовыгодное сотрудничество в области применения космических технологий дистанционного зондирования Земли и развитие инфраструктуры пространственных данных, отмечает пресс-служба МОАП РК.

Геологическая служба США уже сотрудничает с Казахстаном. При участии «USGS» был организован прием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) со спутника LandSat - 7,8 на наземный комплекс в городе Астане. Также «USGS» участвует в проекте по мониторингу состояния водных ресурсов Или-Балхашского региона и мониторинге катастроф и ЧС в рамках Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.

Второй документ - меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и американской компанией «Hexagon Geospatial был подписан руководителем нацкомпании Ергазы Нургалиевым и главным техническим директором «Гексагона» Бреэдли Скелтоном.

Меморандум предусматривает организацию совместной деятельности в области современных геопространственных информационных технологий и программных средств для повышения эффективности казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает пресс-служба.

Также свои намерения о сотрудничестве скрепили подписями генеральный директор ТОО «Ғалам» Айберген Руслаулы и президент компании «iDirect» Кевин Стин. Американская «VT iDirect» является мировым лидером в области наземной инфраструктуры спутниковой связи.

Согласно меморандуму о сотрудничестве, стороны будут взаимодействовать при создании систем спутниковой связи различного назначения, а также других продуктов и услуг, представляющих взаимный интерес.

Во время рабочего визита в Вашингтон делегация Казкосмоса также провела встречу с представителями компании «ESRI». В ходе переговоров обсуждались возможности использования серверной платформы «ESRI» в рамках космического мониторинга Республики Казахстан, а также вопросы, связанные с реализацией космических снимков системы ДЗЗ РК.

Одним из ключевых моментов экономического сотрудничества Казахстана и США пресс-служба Ак орды назвала лидерство в исследовании космоса.

Соединенные Штаты с признательностью отмечают то, что Казахстан является пунктом отправления и безопасного возвращения американских космонавтов, работающих на Международной космической станции. США предлагают Казахстану участвовать во 2-м Международном форуме по вопросам исследования космоса 3 марта 2018 года в Японии. Казахстан и США изучат возможность сотрудничества в применении космических технологий для оценки угроз окружающей среде и природе в рамках Международной хартии, которая нацелена на предоставление унифицированной системы получения и передачи космических данных странам, затронутым природными или антропогенными катастрофами, говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.