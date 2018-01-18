В Белом доме назвали стоимость стены на границе с Мексикой
Трамп изучает вопрос, не может ли Мексика оплатить сооружение преграды на границе "через НАФТА или оплату виз".
Стоимость сооружения стены на границе с Мексикой обойдётся США в сумму до 20 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделал шеф аппарата Белого дома Джон Келли в интервью телеканалу Fox News, передает Life.ru.
Келли отметил, что президент США не оставляет надежды заставить Мексику оплатить затраты на строительство стены.
Взгляды Трампа на вопрос стены "продолжают эволюционировать", уточнил Келли. Согласно его словам, президент США изучает вопрос, не может ли Мексика оплатить сооружение преграды на границе "через НАФТА или оплату виз".
Фото: rg.ru
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