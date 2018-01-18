В Астане тушили загоревшийся автомобиль
18 января 2018, 10:42
Жертв и пострадавших нет.
18 января в 8 часов 38 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля марки Daewoo Nexia на пересечении улиц Мәңгілік ел и Т.Рыскулова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования.
По вызову выехали две бригады пожарной службы. Благодаря оперативной работе пожарной службы пожар был ликвидирован в 08 часов 53 минуты. Жертв и пострадавших нет.
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