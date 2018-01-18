Инвесторы из США готовы вкладывать в сельское хозяйство, транспорт и логистику РК

Председатель Правления «Kazakh Invest» Сапарбек Туякбаев подписал документ о финансировании совместных инвестиционных проектов и торговых операций на общую сумму 3 млрд долларов США с корпорацией частных зарубежных инвестиций и Оппенхаймер. Об этом пишет BNews.kz.

Так, председателем Правления «Kazakh Invest» Туякбаевым и Президентом финансово-кредитного агентства «Корпорация по зарубежным частным инвестициям» Уошборном подписан Меморандум о сотрудничестве в финансировании проектов с участием американских компаний со стороны OPIC, а также совместно с Управляющим директором американского фонда «Oppenheimer» Питером Албано подписан меморандум о взаимопонимании по привлечению средств американских финансовых институтов для финансирования или инвестиций в инфраструктурные проекты в Казахстане, сообщает пресс-служба «Kazakh Invest».

«Казахстанский рынок является привлекательным для американских инвесторов, которые выражают заинтересованность в сотрудничестве в области IT и инжиниринга, транспорта и логистики, сельского хозяйства, инфраструктурного развития. В свою очередь, «Kazakh Invest» как единый переговорщик с иностранными инвесторами от лица Правительства РК будет сопровождать инвесторов по принципу «одного окна» на протяжении всего инвестиционного цикла - от идеи до полной ее реализации, а также обеспечивать пост-инвестиционную поддержку», - подчеркнул председатель Правления «Kazakh Invest» Сапарбек Туякбаев по итогам мероприятия.