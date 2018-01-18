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За вчерашние сутки из Астаны вывезено более 42 тыс кубометров снега

18 января 2018, 10:48

В очистке улиц было задействовано 321 дорожных рабочих, а также 578 единица спецтехники.

Столичные коммунальные службы работают в штатном режиме, передает Zakon.kz со ссылкой на акимат столицы.

Всего за сутки в Астане было убрано 42 726 куб. м снега. Так, ТОО «Астана Тазалык» было вывезено 12 473 куб. м, 1 932 куб. м – АО «Астана Зеленстрой» и подрядными организациями было убрано 28 321 кубометров», – говорится в сообщении.

17 января т.г. в очистке улиц было задействовано 321 дорожных рабочих, а также 578 единица спецтехники. Также за минувшие сутки на дороги города просыпано 225 м3 песко-соляной смеси.

Стоит отметить, что вывоз снега производится круглосуточно в будние, выходные и праздничные дни.

Фото с сайта astana.gov.kz


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