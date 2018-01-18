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Летчики-истребители отрабатывают полеты в сложных метеоусловиях

18 января 2018, 10:49

Ночные учебно-тренировочные полеты проводятся на новейших истребителях.

В Талдыкоргане проходят сборы летчиков-истребителей, сообщает Zakon.kz.

На базе войсковой части 21751 г. Талдыкоргана начались методические сборы по безопасности полетов с руководящим составом авиационных частей Военно-воздушных сил СВО ВС РК.

Во время сборов будут рассматриваться проблемные вопросы по организации профилактических мероприятий по обеспечению безопасности полетов.

В течение пяти дней с участниками проводятся теоритические и практические занятия. При отработке практических задач используются самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении части – Су-27, Су-30 СМ, а также Ми-8. Летчики истребительной авиации ВВС ВС отработают полеты в простых и сложных метеоусловиях.

Кроме того, летчики новейших истребителей Су-30 СМ проведут ночные учебно-тренировочные полеты.

По итогам сбора кроме практической части командование ВВС ВС РК примут у военных летчиков устные зачеты и тестирование, после чего будет оценен уровень их профессионализма.


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