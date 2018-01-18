Обрабатывающий сектор удерживает ведущие позиции на рынке страхования: 56% от промышленности и 19% от всего объема собранных страховых премий

За январь-сентябрь 2017 года доля обрабатывающей промышленности от общего объема страховых премий составила 18,6% - это 48,3 млрд тг. В аналогичном периоде годом ранее было 49,6 млрд тг, или 19,9% от всего объема объем страховых премий. Примечательно, что подобные высокие показатели держатся всего два года. Так, в 2015 вес сегмента переработки не превышал всего 8%.

В сфере горнодобывающей промышленности за три квартала 2017 года было собрано страховых премий на сумму 32,2 млрд тг (12,4% от общего объема страховых премий). Для сравнения, в аналогичном периоде 2015 года доля горнопрома достигала 21,5%.

По объему страховых выплат, напротив, лидирует горнодобывающая отрасль: за три квартала 2017 года доля составила 11,6% от всех выплат, против 10,0% за аналогичный период 2016 года. Объем выплат - 6,4 млрд тг, что на 1% меньше прошлого года.

Доля страховых выплат в обрабатывающей промышленности за год уменьшилась с 12,8% до 8,2%. Объем - на 44,9%, до 4,5 млрд тг.

Удельный вес страховых выплат от собранных премий в горнодобывающей промышленности второй год подряд держится на уровне 20% (20,3%-19,8%). В обрабатывающем секторе доля выплат от премий за год сократилась с 16,6% до 9,4%.

В перерабатывающем сегменте основной объем собранных премий приходится на металлургию - 35,1 млрд тг, на 14,5% меньше, чем в прошлом году.

Следом идет машиностроение - объем собранных премий увеличился более чем в 3 раза, с 1,4 до 4,3 млрд тг.

Замыкает тройку лидеров производство продуктов химической промышленности с объемом 2,7 млрд тг, рост за год на 61,3%.

В сегменте горнодобывающей промышленности лидирует добыча сырой нефти и природного газа, объем премий составил 20 млрд тг, рост за год - на 4,5%.

На втором месте добыча металлических руд - 7,4 млрд тг, на 13,3% меньше, чем годом ранее.

Следом идет добыча угля и лигнита, с объемом премий в 2,8 млрд тг, рост за год - на 22,8%.

Наибольший объем страховых выплат в обрабатывающей сфере приходится на металлургию - 1,7 млрд тг, что на 67,8% меньше, чем в прошлом году.

Следом идет производство продуктов питания - 595,6 млн тг, рост за год в 4,5 раза.

На третьем месте печать и воспроизведение записанных материалов - 538,7 млн тг (за год минус 51,6%).

В сегменте горнодобывающей промышленности самый большой объем страховых выплат приходится на добычу сырой нефти и природного газа - 4,7 млрд тг (-7,2% за год).

Также в ТОП-3 входят добыча угля и лингита - 809,4 млн тг, рост за год в 3 раза и добыча металлических руд - 545,1 млн тг (-23,8%).