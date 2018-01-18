Корпоративные вклады БВУ РК за ноябрь 2017 года

Депозитная база БВУ РК после нескольких лет роста уходит в минус: по итогам ноября 2017 объем уменьшился на 4,5% за год (на 790,1 млрд тг), до 16,7 трлн тг.

На сокращение общего объема банковских вкладов повлияло снижение в корпоративном сегменте - за год на 11,6% (1,1 трлн тг), до 8,7 трлн тг. Розничные вклады при этом показали годовой рост - на 4,6% (353,9 млрд тг), до 8 трлн тг.

В результате доля вкладов юридических лиц снизилась за год с 56,1% до 51,9%.

После трех лет преобладания в портфеле корпоративных вкладов инвалюты, на конец ноября 2017 года чуть более половины объема депозитов юрлиц пришлось на национальную валюту - 50,4% (годом ранее было 43,9%).

По объему корпоративных депозитов в ТОП 5 БВУ РК входят Народный, Qazkom, Цесна, Сбер и Forte - на них приходится более 60% всего рынка вкладов юрлиц.

Самый большой портфель корпоративных вкладов среди БВУ РК у Народного Банка - 1,9 трлн тг, рост за год на 27,1% (406,3 млрд тг). Их удельный вес от общего объема вкладов за год вырос с 48,9% до 54,5%.

На втором месте идет Qazkom с объемом 1,2 трлн тг, что на 41,0% (854 млрд тг) меньше чем в прошлом году. Доля депозитов юрлиц в общем портфеле уменьшилась с 58,5% до 47,7%.

Далее Цеснабанк - 887,3 млрд тг, вклады юрлиц за год уменьшились на 2,4% (22,2 млрд тг). Корпоративные вклады преобладают в общем портфеле, несмотря на уменьшение доли - с 58,2% до 56,9%.

Следом идет Сбербанк с объемом 627,7 млрд тг, рост за года на 27,9% (137,1 млрд тг). Доля вкладов юрлиц в портфеле банка выросла с 45,7% до 47,8%.

Замыкает ТОП 5 БВУ по объему корпоративных вкладов ForteBank - 590 млрд тг, рост за год на 24% (114,4 млрд тг). Удельный вес данных вкладов в общем портфеле за год вырос с 55,2% до 56,3%.