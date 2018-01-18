Бывшая жена Джигарханяна хочет отменить развод с артистом

После развода Виталина собиралась переехать в Европу, а Армен Борисович набирался сил в пансионате.

В ноябре Кунцевский суд принял решение утвердить развод актёра Армена Джигарханяна с его женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Скандал между супругами разгорелся в октябре. Жена Джигарханяна заявила, что он пропал. Потом оказалось, что он скрывался от неё. Актёр заявил, что жена хочет его убить и забрать имущество, пишет Life.ru.

После развода Виталина собиралась переехать в Европу, а Армен Борисович набирался сил в пансионате. Цымбалюк-Романовская заявляла, что не надеется на примирение с Джигарханяном и готова начать новую жизнь без него.

Но теперь стало известно, что экс-супруга артиста подала апелляцию и планирует добиться отмены решения суда о разводе. Об этом Армену Борисовичу сообщил ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов.

Джигарханян не понимает, почему женщина так поступила: "Я никогда никому не прощаю. Всех не оправдаешь". Гости программы уверены, что Виталина намерена отменить развод только для того, чтобы разделить долг за кредит на квартиру, который ей приходится выплачивать.

Как сообщали СМИ, вчера Армену Джигарханяну стало плохо в театре. Народному артисту СССР вызвали скорую из-за высокого давления. По некоторым данным, Джигарханян планировал провести встречу с представителями бывшей супруги.

Кроме того, как уже сообщалось, неизвестные установили у Джигарханяна в кабинете прослушку и камеру наблюдения. После в Москве возбудили дело по факту слежки за артистом. При этом СМИ не исключали, что средства слежения могли появиться при содействии жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Позже СК предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской в нарушении тайны частной жизни Джигарханяна.

Фото: life.ru