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Ученые назвали сроки вымирания млекопитающих на Земле

18 января 2018, 11:30

Выводы ученых основаны на работе климатологов.

Американские метеорологи прогнозируют, что в период между 2071 и 2100 годами температура мокрого термометра в некоторых регионах Персидского залива достигнет 35 градусов Цельсия, пишет Segodnya.ua.

Если потребление энергии цивилизацией продолжится на том же уровне, что и сейчас, то нахождение человека на открытом воздухе станет невозможным в 2200-2400 годах. Об этом сообщили американские ученые, которые выяснили, когда атмосфера Земли станет непригодной для продолжительного нахождения млекопитающих, в частности человека, на открытом воздухе без дополнительных средств защиты или укрытия.

Отмечается, что этот прогноз остается справедливым в случае снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, поскольку поглощение энергии цивилизацией все равно будет повышать равновесную температуру планеты, а также снижения численности населения, которое должно начаться к 2100 году.

Выводы ученых основаны на работе климатологов Стивена Шервудa и Мэтью Хубера, которые показали, что температура мокрого термометра выше 35 градусов по Цельсию приводит к гипертермии у млекопитающих, в частности человека, а также оценках темпов глобального потепления.

Американские метеорологи прогнозируют, что в период между 2071 и 2100 годами температура мокрого термометра в некоторых регионах Персидского залива, таких как Катар, ОАЭ и Иран, достигнет 35 градусов Цельсия. В зону риска попадают, в частности, города Дубай, Доха и Абу-Даби.

Температуру мокрого термометра принимает испаряющаяся в воздух вода в конце процесса. Данный параметр измеряется психрометром. Тело человека охлаждается, главным образом, при испарении жидкости с его поверхности. В случае критического значения температуры мокрого термометра это станет невозможным.

Фото: zoofirma.ru


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