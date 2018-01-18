Военнослужащим, совершившим восхождение на Эльбрус, вручили сертификаты

В Талдыкоргане состоялось вручение сертификатов военнослужащим, совершившим восхождение на самую высокую вершину Европы – Эльбрус, сообщает Zakon.kz.

Сертификаты вручили известный казахстанский альпинист Максут Жумаев и председатель Спортивного комитета – начальник Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны полковник Расул Меирманов.

В августе 2017 года в Кабардино-Балкарии в рамках Армейских международных игр проходил конкурс «Эльбрусское кольцо». Участие в состязаниях принимали команды из шести стран - Казахстана, России, Китая, Марокко, Узбекистана и Ирана.

За десять дней военнослужащие прошли маршрут протяженностью 105 км с общим перепадом 3,5 км, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников, три горные реки, совершили восхождение на высшую точку европейского континента – вершину горы Эльбрус (5642 метра).

- Данные сертификаты переданы военнослужащим-альпинистам из России в ходе первой конференции по организации ІV Армейских международных игр-2018, - говорит полковник Расул Меирманов. - В прошлом году программа конкурса была очень сложной и напряженной, но несмотря на это наша команда заняла второе место. Уверен, наши воины-альпинисты способны на большее и в предстоящем состязании продемонстрируют высокий профессионализм и мастерство.



Напомним, ІІІ Армейские международные игры «АрМИ-2017» проходили с 29 по 12 августа 2017 года, в ходе которых состоялись 28 международных конкурсов. В итоге в общекомандном зачете казахстанские военнослужащие заняли второе место после сборной России Китая.

Церемония открытия АрМИ-2018 состоится в этом году 28 июля в городе Кубинке Московской области. Завершатся игры 11 августа.