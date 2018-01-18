Тенге еще укрепился на утренних торгах
В обменниках доллар покупают/продают по 325-326,5 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 325,50 тенге за доллар (-1,60 тенге) при объеме торгов в 145,4 млн USD (+40,25 млн USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,5600 тенге за юань (-0,3400 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).
В обменниках доллар покупают/продают по 325-326,5 тенге, евро по 396-399 тенге, рос.рубль – 5,74-5,8 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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