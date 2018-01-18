Объем привлеченных инвестиций в ЮКО составил 482 млрд тенге

В Южно-Казахстанской области по итогам 2017 года объем инвестиций составил 482 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 20,2 процентов. Это самый высокий показатель в республике. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов.

Вместе с тем, объем промышленной продукции достиг 858,5 млрд тенге, по сравнению с 2016 годом он составил 102,1%. По словам руководителя управления, в Южно-Казахстанской области большое внимание уделяется вопросам индустриализации, диверсификации экономики и развитию производства.

«В 2017 году в регионе в рамках Карты индустриализации реализовано 18 проектов, направлено 36,5 млрд тенге инвестиций. В 2017 году количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса составило около 180 тыс. единиц, тем самым Южно-Казахстанская область лидирует по республике», - сказал А.Сабитов.

Кроме того, в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2017 году реализовано 285 проектов, открыто 2 032 рабочих мест.

Наряду с этим, в 2017 году более 93 тыс. человек трудоустроены в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, план перевыполнен на 44,8 процентов. Помимо этого, в прошлом году было создано около 83 тыс. новых рабочих мест.