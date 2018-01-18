Кредитование малого бизнеса по отраслям за ноябрь 2017 года

Объем кредитов малого бизнеса по итогам ноября 2017 уменьшился на 3,1% за год (91,3 млрд тг), до 2,9 трлн тг. При этом только за ноябрь портфель кредитов СМП сократился сразу на 8,0% (248,2 млрд тг).

Банки предпочитают выдавать более надежные долгосрочные кредиты, доля которых за год увеличилась с 74,8% до 86,2%, а объем вырос с 2,2 трлн до 2,5 трлн тг. Доля просрочки по таким кредитам за год уменьшилась с 37,1% до 35,7% от портфеля.

Объем краткосрочных кредитов при этом уменьшился за год почти в 2 раза - с 748,4 млрд до 395,3 млрд тг. Почти половина кредитного портфеля в сегменте - на просрочке (49,5% против 20,5% годом ранее).

Самый высокий годовой прирост ссудного портфеля малого бизнеса наблюдался в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства - на 74,7% (150,6 млрд тг), до 352,1 млрд тг. Доля отрасли в кредитах малому бизнесу выросла с 6,8% до 12,3% за год.

Также заметно приросла непроизводственная сфера и индивидуальная деятельность - рост за год на 21,9% (146,9 млрд тг), до 817,1 млрд тг. Доля выросла за год с 22,6% до 28,4%.

По остальным отраслям отмечен спад темпов кредитования.

В разрезе регионов годовой рост показали 12 из 16 по РК. Самые заметные темпы годового роста в Акмолинской области - на 76,2% (29,1 млрд тг), до 67,4 млрд тг. Доля от РК выросла с 1,3% до 2,3%.

На втором месте ЗКО - рост за год на 13% (6 млрд тг), до 52 млрд тг. Доля от РК выросла с 1,6% до 1,8%.

Замыкает тройку лидеров Мангистауская область - рост на 9,1% (3,5 млрд тг), до 41,7 млрд тг. Доля от РК выросла с 1,3% до 1,5%.