10 авиарейсов, где непременно нужно взять место у иллюминатора

Для большинства людей, летавших в самолете более трех раз, любой перелет, особенно занимающий много часов, вызывает разве что скуку и желание как можно быстрее оказаться в пункте назначения.

Вынужденное безделье в самолете заполняется чтением журналов, просмотром фильмов или попытками проспать большую часть пути, а расстилающимся под днищем самолета земным пейзажам времени почти не уделяется.

Иногда этому совершенно нет оправдания, ведь существует огромное количество мест на земле, которые наиболее эффектно выглядят именно с воздуха. И конечно, эти панорамы стоят отсиженного мягкого места и проведенных без сна часов. Взяв билеты на любой из предложенных в нашем списке рейсов, обязательно занимайте место у иллюминатора.

1. Из Франкфурта в Кейптаун

Продолжительность перелета: 9391 км / 14 часов

Кейптаун — один из самых популярных городов Южной Африки. Классический перелет из Франкфурта долог и даже без пересадок отнимет у путешественника целых 14 часов. Но захватывающий вид, который откроется вам при подлете к пункту назначения, с лихвой компенсирует все неудобства: Столовая гора, залив, набережная и даже самый настоящий африканский замок.

2. Из Дубая в Гонконг

Продолжительность перелета: 5438 км / 7 часов

Главный финансовый хаб Азии, богатый и невероятно красивый Гонконг лучше всего рассматривать с высоты птичьего полета. Жилые высотки района Коулун выглядят вгрызающимися в небо клыками китайского дракона, свернувшегося вокруг живописного залива. Раздобыв себе место у иллюминатора, вы детально рассмотрите и другие красоты — к примеру, Пик Виктория и небоскребы даунтана.

3. Из Альбукерке в Лас-Вегас

Протяженность перелета: 781 км / 1 час

Займите место у иллюминатора на правой стороне самолета, следуя по этому маршруту, и тогда вы совершите полноценное путешествие прямо над великим Гранд-Каньоном. Пролетев его, не вздумайте далеко убирать фотоаппарат, ведь под вами уже крупнейшее в США водохранилище — озеро Мид и знаменитая дамба Гувера. А следующим запоминающимся кадром станет оазис неоновых огней Города грехов.

4. Из Дубая в Сан-Франциско

Протяженность перелета: 13 002 км / 18 часов

Вылетев из Дубая, не забудьте бросить последний взгляд на расстилающуюся под вами панораму города. Теперь вы можете с высоты птичьего полета увидеть 162-этажную «Бурдж-Халифа» — высочайшее сооружение, когда-либо построенное человеком. Далее вы пролетите прямо над Северным полюсом и, подлетая к Городу у залива, первым делом отыщите взглядом «Трансамерику» — самое высокое здание города. Такого контраста вы не встретите больше нигде.

5. Из Гонконга на Бали

Протяженность перелета: 3456 км / 4 часа

В ясный день, когда острова Суматра и Борнео не закрывает дым от лесных пожаров, этот авиамаршрут становится одним из самых живописных на планете. Экзотический экваториальный климат в сочетании с разнообразной топографией (креветочные пруды, холмы, тропические и мангровые леса, извилистые реки, деревушки на сваях и гора Кинабалу) делают Борнео лучшим объектом для воздушной экскурсии.

6. Из Москвы в Нью-Йорк

Продолжительность перелета: 7500 км / 10 часов

Именно с этого авиаперелета начинается трип по Америке многих российских студентов в рамках программы Work & Travel. Пролететь над всей Европой, пересечь полмира и оказаться в городе, являющимся символом и сутью Америки, — если вы совершали это путешествие, вы не забудете его никогда.

7. Из Копенгагена в Нуук

Продолжительность перелета: 3429 км / 5 часов

Хотя вам вряд ли захочется покидать Копенгаген, признанный одним из самых удобных для жизни городов мира, сделать это следует ради незабываемого перелета через пол-Скандинавии с ее фьордами и суровыми лесами, чтобы увидеть свысока белоснежную пустыню и огромные айсберги, а возможно, и северное сияние, когда вы окажетесь над Гренландией.

8. Из Рио-де-Жанейро в Буэнос-Айрес

Продолжительность полета: 1983 км / 2 часа

Сочетание гор, озер, лесов и песчаных пляжей делают Рио-де-Жанейро одним из самых прекрасных городов мира, чья суть раскрывается только с высоты птичьего полета. По пути в аргентинскую столицу вы пролетите над самым известным пляжем в мире — Копакабана, водопадами Игуа и другими местами, которые так и просятся на открытки.

9. Из Себу в Гонконг

Продолжительность перелета: 1706 км / 2 часа

Покинув Себу и двигаясь на север, в сторону Гонкога, вы окажетесь прямо над живописной северной частью Филиппин. Посмотреть стоит уже хотя бы на гору Пинатубо (на фото), что уже говорить про бесчисленные озера и острова, окруженные белыми песчаными пляжами и рифами.

10. Из Сантьяго в Калама

Протяженность перелета: 4665 км / 7 часов

Самолет рейсом Сантьяго — Калама долгое время летит над вершинами заснеженных Анд. Спустя примерно две третьих маршрута зубчатые горы внезапно переходят в пустыню — на этом месте когда-то было соленое озеро. На закате эта область возле Каламы в Чили выглядит как лишенная жизни поверхность Марса.

Источник: bigpicture.ru