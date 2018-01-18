Более 392 тысячи человек получили единовременное пособие на рождение ребенка в 2017 году

В 2017 году в соответствии с законом «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» единовременное пособие на рождение ребенка выплачено 392,7 тыс. человек, на эти цели из республиканского бюджета направлено порядка 34,7 млрд тенге.

Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составил 86 222 тенге, на рождение четвертого ребенка и более - 142 947 тенге.

В 2018 году для осуществления выплат единовременного пособия на рождение ребенка в республиканском бюджете предусмотрено 40,2 млрд тенге и размеры пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составят 91 390 тенге и на рождение четвертого ребенка и более 151 515 тенге.