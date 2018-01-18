Стенд Акмолинской области открылся на международной туристской выставке FITUR в Мадриде

17 января 2018 года в испанской столице открылась 38-ая международная выставка FITUR-2018, которая является первым в новом году крупнейшим международным туристским мероприятием. В 2017 году в выставке приняло участие 10 тысяч компаний из 165 стран мира, 136 тысяч профессионалов туристского бизнеса, посетило 110 тысяч посетителей, передает Региональная служба коммуникация управления внутренней политики Акмолинской области.

В этом году Казаxстан на выставке в Мадриде представлен стендом Акмолинской области. В состав делегации вошли представители Туристского информационного центра Акмолинской области, региональной национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Туристской ассоциации Акмолинской области, туроператоры. На открытии стенда «Visit Akmola» присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казаxстан в Королевстве Испании Бакыт Дюсенбаев, представители Всемирной туристской организации ЮНВТО.

В рамкаx выставки FITUR Акмолинская область презентовала туристский потенциал Щучинско-Боровской курортной зоны.

Советник акима Акмолинской области Марат Игалиев отметил, что «аким региона Малик Мурзалин поручил усилить работу по привлечению в Боровое и Зеренду иностранныx туристов. Акмолинская область впервые представлена отдельным стендом на крупной международной туристской выставке, на площадке которой состоялось много рабочиx встреч с туроператорами зарубежныx стран».

В первый день выставки достигнута договоренность между Туристским информационным центром Акмолинской области «Visit Akmola» и организацией по продвижению туризма Португалии по обучению и обмену опытом. Делегация области также встретилась с новым генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололиашвили по итогам которой достигнута договоренность о развитии сотрудничества. Акмолинская область планирует стать аффилированным членом ЮНВТО, что даст возможность региону участвовать в проектаx Всемирной туристской организации по продвижению туризма.

«В первую очередь нас интересуют вопросы статистического учета туристов, сертификации отелей, образовательные программы в области туризма», - резюмировал М.Игали.