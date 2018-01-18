В этом сезоне от гриппа в Казахстане никто не умер

В Министерстве здравоохранения РК заверили, что смертельных случаев от заболевания гриппом и ОРВИ в этом сезоне в Казахстане не было, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано», - говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Всего, по данным Минздрава, с начала октября 2017 года зарегистрировано больше 224 тысяч случаев ОРВИ. 67,4% - это дети до 14 лет. Гриппом болели 55 казахстанцев, из них 21 ребенок. По прогнозам, пик опасности заболевания придётся на февраль-март. В стране отмечается циркуляция вирусов гриппа типа А и В. В Министерстве отметили, что привито от гриппа более 2 миллионов человек, из них 30% дети, 70% - взрослые.

Поствакциональных осложнений не было. Напомним, ранее телеканал «Хабар» сообщил о том, что из-за осложнений от ОРВИ скончались 5 казахстанцев.

Фото с сайта cmd-online.ru