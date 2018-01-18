Недовольные казахстанки ополчились на известного косметолога Саодат Жураеву. В социальной сети Instagram пострадавшие даже открыли аккаунт, где собирают отзывы на этого специалиста. Девушки больше не намерены молчать и даже планируют подать в суд на Жураеву, передает Zakon.kz.

По словам председателя правления «Национальной Лиги потребителей Казахстана» Светланы Романовской, пострадавшие от рук косметолога уже обратились в лигу.

«Мы этому косметологу отправили девять претензий. У нас обязательный претензионный порядок, который мы не можем проигнорировать. Нам сначала нужно обратиться с претензией, а далее уже с исковым заявлением в суд по истечении 10 дней. Параллельно мы обратились в госорганы, в Минздрав РК. Также отправили письмо в парламент на имя нескольких депутатов по поводу депутатского запроса», - рассказала она.

Романовская отметила, что Саодат Жураева ведет себя очень агрессивно.

«Она оскорбляла этих девушек, материла их (…) Одной девушке, которая заплатила ей большие деньги, косметолог обещала грудь. Она просто вколола ей непонятно что. Грудь держалась два дня и потом «исчезла». Другой она неизвестно чем наколола губы, третьей она лечила прыщи на лице странными таблетками. Это лекарство вообще у нас в Казахстане не зарегистрировано, нет сертификатов, документов. В Интернете нашли, что таблетки токсичные. Если бы девушка была беременна, то лекарство бы сильно повлияло на ребенка. Она (прим.ред. Жураева) ведь не только в Алмате практикует, она летает в Астану, Атырау. Везде, где она побывала, люди жалуются», - рассказала она.

Светлана Романовская добавила, что по этому делу они вместе с пострадавшими написали даже в прокуратуру.

«Мы и в прокуратуру написали, чтобы они поддержали наш иск. Куда могли – везде написали, чтобы прекратить ее деятельность, чтобы она еще кому-то не навредила. Она ссылается на то, то у нее отец известный хирург, говорит, что ей ничего за это не будет».

По словам эксперта, казахстанки жалуются не только на Жураеву, но и на других специалистов.

«Говорят, что в Казахстане эта деятельность зарегулирована, но при этом у госорганов не хватает ресурсов контролировать. Сейчас можно пройти трехчасовое обучение делать ботокс. Люди, у которых вообще нет медицинского образования никакого, могут уколоть куда угодно и что угодно», - подытожила она.

Фото: instagram.com/dr.sao.zhuraevaanti