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Пять педофилов в Костанайской области могут кастрировать в этом году

18 января 2018, 13:49

Если по итогам экспертизы осуждённые будут признаны больными педофилией, то им будет назначена химическая кастрация.

В этом году в Костанайской области из колоний освобождаются пять преступников, которых могут подвернуть химической кастрации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Специализированного межрайонного уголовного суда Костанайской области Ерлика Сералина.

В этом году, по озвученной Е. Сералиным информации, с колоний Костанайской области выходят пять преступников, обвиняемых в педофилии.

«За шесть месяцев до освобождения они пройдут специальную судебно-психологическую экспертизу. Если по итогам экспертизы осуждённые будут признаны больными педофилией, то им будет назначена химическая кастрация»,- сообщил Е. Сералин.

Однако и здесь есть некоторые нюансы. Как оказалось, препараты, предназначенные для химической кастрации, сильно влияют на здоровье человека.

«Поэтому, если преступник окажется слабым, то он избежит такой меры наказания, как кастрация», - отметили в областном СМУС. Судья СМУС ещё раз напомнил, что точное решение о кастрации пяти освобождаемых половых преступников будет принято только после специальной судебно-психиатрической или сексолого-психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что наказание педофилов в качестве химической кастрации будет использоваться с 2018 года. В марте текущего года в законодательство РК внесены поправки, направленные на усиление наказания за преступления против половой неприкосновенности, введена норма о химической кастрации педофилов.

Жанна Мусабаева

Фото с сайта inform.kz


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