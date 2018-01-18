Школьников задержали за разбойное нападение на АЗС в Таразе

15 января текущего года примерно в 3:10 часов ночи на расположенную на станции Луговое АЗС "Дидо-3" произошло разбойное нападение группы лиц, с применением оружия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Все пятеро участников преступной группы были задержаны "по горячим следам" и дали признательные показания. Трое из них оказались учениками 10 класса средней школы имени Т. Рыскулова, остальные - студенты колледжа. Здесь следует подчеркнуть, что расследование уголовного дела усложнялось отсутствием камер видеонаблюдения на автозаправочной станции.

"Собравшихся вечером 15 января молодых людей потянуло на подвиги, и первым объектом их криминального интереса стал расположенный около магазина "Автозапчасти" платежный терминал. Не сумев вскрыть аппарат при помощи топора и молотка, они решили совершить нападение на расположенную на пересечении улиц Курымбаева и Ауталипова АЗС "Дидо-3". Двое вели наблюдение за приближающимся транспортом, остальные трое принялись выламывать пластиковое окно и при помощи предмета, похожего на пистолет, стали требовать выручку у кассира. Женщина не растерялась и просто выкинула в окно мелкие купюры, заявив, что больше в кассе денег нет. Бросившихся собирать деньги разбойников спугнула подъехавшая на заправку машина", - рассказали в полиции.

Постановлением Рыскуловского районного суда в отношении пятерых нападавших применена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Уголовное дело заведено согласно ст. 192 ч.2 п. 1,4 УК РК, ведется досудебное расследование.