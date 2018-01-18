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Названа самая дорогая бикини-модель в Instagram

18 января 2018, 14:01

Ею стала Кэндис Свейнпол.

Британский бренд нижнего белья и купальников BlueBella составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей бикини, сообщает Life.ru.

Возглавила список модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Как сообщает компания, один пост на её странице в сети Instagram стоит £50 тыс.


10-е место: 23-летняя британская модель Нийане Лебахоне. 769 тыс. подписчиков

Фото ©Instagram/nyane

9-е место: 20-летняя калифорнийская модель София Ямора. 1,4 млн подписчиков

Фото ©Instagram/sofiajamora

8-е место: 45-летняя звезда бурлеска Дита фон Тиз. 2,1 млн подписчиков

Фото ©Instagram/ditavonteese

7-е место: 33-летняя канадская модель Натали Гаврео. 2,8 млн подписчиков

Фото ©Instagram/nataliesng

6-е место: 24-летняя Вики Одинцова. 4,5 млн подписчиков

Фото ©Instagram/viki_odintcova

5-е место: 30-летняя британская модель Рози Хантингтон-Уайтли. 7,6 млн подписчиков

Фото ©Instagram/rosiehw

4-е место: 25-летняя модель Абигейл Ратчфорд из Пенсильвании. 8,2 млн подписчиков

Фото ©Instagram/abigailratchford

3-е место: 31-летняя американская модель Ана Шери. 11 млн подписчиков

Фото ©Instagram/anacheri

2-е место: 21-летняя модель из Калифорнии Алексис Рен. 11,7 млн подписчиков

Фото ©Instagram/alexisren

1-е место: 29-летняя южноафриканская модель Кэндис Свейнпол. 11,8 млн подписчиков

Фото ©Instagram/angelcandices


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