Названа самая дорогая бикини-модель в Instagram
Ею стала Кэндис Свейнпол.
Британский бренд нижнего белья и купальников BlueBella составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей бикини, сообщает Life.ru.
Возглавила список модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Как сообщает компания, один пост на её странице в сети Instagram стоит £50 тыс.
10-е место: 23-летняя британская модель Нийане Лебахоне. 769 тыс. подписчиков
Фото ©Instagram/nyane
9-е место: 20-летняя калифорнийская модель София Ямора. 1,4 млн подписчиков
Фото ©Instagram/sofiajamora
8-е место: 45-летняя звезда бурлеска Дита фон Тиз. 2,1 млн подписчиков
Фото ©Instagram/ditavonteese
7-е место: 33-летняя канадская модель Натали Гаврео. 2,8 млн подписчиков
Фото ©Instagram/nataliesng
6-е место: 24-летняя Вики Одинцова. 4,5 млн подписчиков
Фото ©Instagram/viki_odintcova
5-е место: 30-летняя британская модель Рози Хантингтон-Уайтли. 7,6 млн подписчиков
Фото ©Instagram/rosiehw
4-е место: 25-летняя модель Абигейл Ратчфорд из Пенсильвании. 8,2 млн подписчиков
Фото ©Instagram/abigailratchford
3-е место: 31-летняя американская модель Ана Шери. 11 млн подписчиков
Фото ©Instagram/anacheri
2-е место: 21-летняя модель из Калифорнии Алексис Рен. 11,7 млн подписчиков
Фото ©Instagram/alexisren
1-е место: 29-летняя южноафриканская модель Кэндис Свейнпол. 11,8 млн подписчиков
Фото ©Instagram/angelcandices
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