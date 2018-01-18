От продажи компаний фонда «Самрук-Казына» планируют выручить до $5,5 млрд

На пресс-конференции в Правительстве РК представители министерств национальной экономики и финансов рассказали о ходе реализации приватизации в рамках восьмого направления Послания «Эффективное госуправление», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр нацэкономики РК Серик Жумангарин, основной интерес выражается инвесторами, конечно, к 47 крупным компаниям фонда «Самрук-Казына», которые будут реализованы через IPO - КТЖ, КМГ, АО «НАК «Казатомпром», АО «Самрук-Энерго», Air Astana, АО «Казпочта» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

«В зависимости от принятых решений по стратегии IPO этих компаний размер ожидаемых поступлений может составить от 3,5 - 5,5 млрд долларов, то есть достаточно крупная сумма», - сказал он.

В то же представитель ведомства уточнил, что в нефтегазовой отрасли ожидается приватизации 10 компаний, в железнодорожной -11, атомной отрасли - 4, в энергетической - 8, в гражданской авиации кроме Air Astana - 4, в оборонной промышленности - 4 и в других отраслях - 5 компаний.

Также вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов добавил, что все продаваемые объекты реализуется выше оценочной стоимости.

«На следующий год планируется 126 объектов, за исключением тех крупных объектов, которые были озвучены моим коллегой. В этом плане хотелось бы отметить, что среди них нет убыточных компаний. И если какая-то компания не будет для бизнеса интересна, то она подлежит ликвидации. И прежде всего, хочется отметить, почему она не интересна для бизнеса, то это в первую очередь на рынке существует конкуренты, поэтому он не интересен для существующей инфраструктуры бизнеса. В этом мы ничего плохого не видим, в этом плане мы просто расчищаем участие государства на рынке», - заключил он.

Ксения Давыдова