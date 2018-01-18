Казахстанским блогерам не дадут денег для разъяснения перехода на латиницу

Заместитель председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работе МКС РК Г. Мельдешов, отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ», сообщил, что широко распространенная информация о привлечении блогеров к разъяснительной работе по латинице стала следствием служебной ошибки.

«Благодаря публикациям в СМИ выявилось, что на портале «Электронного Правительства» был размещен несогласованный проект Плана мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Хотели бы довести до сведения общественности, что выделение средств на разъяснительную работу в соцсетях не предусмотрено», - отметил сотрудник Министерства культуры и спорта.

Мельдешев также добавил, что работник ведомства, допустивший ошибку, будет наказан, а согласованный Проект плана будет размещен в ближайшее время на онлайн-портале «Электронного Правительства».

Напомним, вчера появилась информация о том, что казахстанским блогерам на кампанию по переходу на латиницу выделят 462 миллиона 600 тысяч тенге. На сайте электронного правительства Казахстана опубликован проект плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.