Международные авиаперевозчики рассказали почему уходят с рынка Казахстана

Так, Austrian airlines, KLM и Asiana Airlines прекратили рейсы в Астану. China Southern и Fin Air приостановили полёты в Астану, а Etihad, LOT и Air Air Arabia сократили количество частот. Перестали также летать в Казахстан British Airways, Air Baltic, Czech Airlines и лоукостер «Победа». Об этом сегодня в Астане на пресс-конференции, посвященной резкому росту цен на аэропортовые услуги в связи с отменой регулирования тарифов аэропортов со второго полугодия 2017 года, сообщил Комитет перевозчиков аэропорта Астаны, состоящий из международных и казахстанских авиакомпаний совместно с представительством ИАТА в Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

«В июне 2017 года государство отменило регулирование цен на международные рейсы, которые вводят аэропорты. Это привело к бесконтрольному увеличению аэропортовых тарифов в РК для международных рейсов. Наряду с высокими ценами на авиатопливо, 2 иностранные авиакомпании отменили рейсы, еще несколько сокращают частоту полетов. У государственных органов существует формальная процедура реагирования на жалобы о завышенных ценах, но отсутствует четкая и прозрачная методика определения являются эти цены монопольными или нет. Вместе с тем, цены на внутренние перевозки продолжают регулироваться на основании методики, определенной в начале столетия, с которой все мы не согласны», - сказал региональный менеджер ИАТА по Центральной Азии Джордан Карамалаков.

Представители авиаперевозчиков отметили, что согласно международной практике деятельность таких естественных монополистов как аэропорты в обязательном порядке регулируется государственными органами. Кроме того, аэропорты оповещают авиакомпании о любых увеличениях стоимости, направленных на создание дополнительных удобств и улучшение сервиса для пассажиров. Эффективность аэропортов, а также увеличение из прибыли может быть достигнуто за счет дополнительных сервисов, не связанных напрямую с авиацией.

Например, в Европе и США аэропорты активно развивают различные виды коммерческой концессии, такие как сдача помещений и оборудования в аренду, реклама и прочее. Данная неавиационная деятельность способствует улучшению качества существующих услуг, внедрению новых сервисов, и приносит аэропортам доход до 30-40%, что позволяет снизить тарифы для авиакомпаний. Несмотря на это казахстанские аэропорты выбирают более легкий путь получения доходов путем повышения тарифов. Необходимы прозрачные правила формирования аэропортовых тарифов ввиду отсутствия альтернативных аэропортов в городах Казахстана.

«Невзирая на то, что авиакомпании были заверены в полной прозрачности и возможности обсуждения тарифов, столичный аэропорт увеличил оплату за посадку- высадку международных рейсов на 30%, обеспечение безопасности - на 100%, базирование самолета - на 157% и сверхнормативную стоянку воздушного судна - на 188%», - привели данные представители авиаперевозчиков.

Татьяна Ковалева