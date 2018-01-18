Соболезнования НИИ частного права Каспийского университета в связи с кончиной Владимира Саурсеевича Ема

Академик НАН Республики Казахстан, д.ю.н. профессор Сулейменов М.К. и весь коллектив возглавляемого им Научно-исследовательского института частного права Каспийского университета скорбят в связи со скоропостижным уходом из жизни выдающегося юриста, профессора кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, основателя и владельца авторитетного издательства юридической литературы «Статут», замечательного человека и друга Владимира Саурсеевича Ема.

Его научный и практический вклад в развитие современного права, сохранение преемственности в правовой науке и укрепление научных связей огромен и неоценим.

Светлая память В.С. Ему.

Выражаем искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям Владимира Саурсеевича.

Ем Владимир Саурсеевич

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права МГУ имени М.В.Ломоносова.

Лауреат премии имени М.В.Ломоносова за педагогическую деятельность (2009). Лауреат специальной юридической премии Ассоциации юристов России «За выдающийся вклад в развитие юридической литературы и науки» (2011).

Родился в 1952 г. в Республике Казахстан.

В 1975 г. окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С.М.Кирова.

В 1981 г. окончил аспирантуру юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Категория обязанности в советском гражданском праве: вопросы теории» (научный руководитель — профессор В.П. Грибанов). В 1986 г. В.С. Ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре гражданского права и процесса.

С 1982 по 1990 г. работал на юридическом факультете Карагандинского государственного университета, совмещая научную и педагогическую деятельность с административной работой в должности заместителя декана, позднее — заведующего кафедрой гражданского права и процесса.

С 1990 г. по настоящее время работает в должности доцента кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

В.С. Ем внес большой вклад в научную, учебную и методическую работу кафедры. Он является авторитетным специалистом в области гражданского права, опубликовал более 100 научных работ, посвященных концептуальным проблемам юридической науки.

В.С. Ем является соавтором четырех монографических трудов; соавтором кафедральных учебно-методических комплексов, в том числе учебников по гражданскому праву (1993; 1998-2000; 2004-2006; 2010); научным редактором и соавтором сборников задач и практикумов (1993; 1997-1998; 2001-2002; 2006; 2008), сборников образцов гражданско-правовых документов (1994), сборников учебно-методических материалов по гражданскому праву (2001, 2010) и др.

Читает общий курс лекций по гражданскому праву, специальные курсы «Сделки с недвижимостью», «Проблемы ипотечного кредитования», ведет семинарские занятия, руководит написанием курсовых и дипломных работ, тематическими научными исследованиями и подготовкой аспирантов. В качестве научного руководителя подготовил более 10 кандидатов юридических наук, регулярно выступает в качестве оппонента по защите кандидатских диссертаций (специальность 12.00.03).

В.С. Ем внес весомый вклад в пропаганду научных знаний. Он является организатором, генеральным менеджером, заместителем председателя редакционной коллегии серии книг «Классика российской цивилистики», в которую вошли более 60 трудов выдающихся российских цивилистов XIX-XX вв. Он является организатором и членом редакционной коллегии основанной в 2000 г. серии «Новые имена», членом редакционных советов ряда научных журналов («Вестник гражданского права», «Коллегия» и др.).

В.С. Ем поддерживает связь с юридической практикой: является членом Научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде РФ, участвует в подготовке проектов постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, разъяснений и рекомендаций по применению гражданского законодательства. В.С. Ем является экспертом Ассоциации ипотечных банков, членом рабочей группы по ипотеке при Госстрое РФ, судьей Третейского суда Межбанковской валютной биржи, президентом юридической фирмы ООО «Ем и Ко».

В.С. Ем принимает активное участие в законопроектной деятельности. Он является членом рабочей группы по разработке Концепции развития гражданского законодательства, созданной в соответствии с указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». В составе группы экспертов работал над проектом Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, проектами федеральных законов «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О банках и банковской деятельности», «О государственной регистрации юридических лиц», «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О двойных складских свидетельствах», «О регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», над проектом Закона города Москвы «Об организации ипотечного кредитования в городе Москве», нормативно-технической документации, необходимой для функционирования ипотечного рынка и др.

Сфера научных интересов: общие проблемы гражданского права; регулирование гражданско-правовых отношений; осуществление и защита гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей; правовой режим недвижимости и сделки с недвижимостью; банковское право; биржевое право; договорное право (купля-продажа, рента, аренда, лизинг, подряд, агентирование и др.); корпоративное право; обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения и др.

Основные публикации

Диссертации, авторефераты:

1. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории). Дис.... канд. юрид. наук. М., 1981. — 209 с.

2. Категория обязанности в советском гражданском праве. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1981. — 25 с.

Монографии

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4. Предисловие; § 1: Рынок ипотечного кредитования — понятие, содержание, экономико-правовые модели; § 2 Американская двухуровневая модель ипотечного кредитования; § 3: Возможная двухуровневая модель ипотечного кредитования в правовых условиях современной России; § 5: Организация ипотечного кредитования в дореволюционной России; § 6: Возможная одноуровневая модель ипотечного кредитования в современной России и некоторые правовые проблемы ее создания и обеспечения функционирования; § 7: Правовые проблемы реализации принципов ипотечного кредитования в ипотечном законодательстве главы 1: Организационно-правовые формы ипотечного кредитования (в соавторстве с Е.С. Роговой) // Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования в России. Монография / Под ред. В.С. Ем. — М.: Статут, 1999. С. 6-9, 10-16, 16-26, 26-36, 52-66, 66-79, 79-92. — 256 с. (13,44 п.л.)

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8. Глава 30: Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств; § 9: Договор продажи недвижимости гл. 33: Обязательства из отдельных видов договора купли-продажи; § 10: Договор продажи предприятия гл. 33: Обязательства из отдельных видов договора купли-продажи; § 3: Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением гл. 34: Обязательства из договоров мены, дарения, ренты; гл. 35: Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды; гл. 51: Обязательства из договора простого товарищества» (в соавторстве с Н.В. Козловой); гл. 52: Обязательства из учредительного договора (в соавторстве с Н.В. Козловой); § 3: Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности гл. 56: Отдельные виды обязательств из причинения вреда; гл. 57. Обязательства из неосновательного обогащения // Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. — Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция». — М.: Статут, 2010. — 1208 с. (тир. 50 000 экз., 75,5 п.л.) С. 83-133, 261-289, 302-383, 1018-1052, 1119-1126, 1140-1163.

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10. Глава 37: Обеспечение надлежащего исполнения обязательств гл. 43. Обязательства из договоров продажи недвижимости и предприятий; § 3: Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением гл. 44: Обязательства из договоров мены, дарения и ренты; гл. 45: Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды // Гражданское право: В 4-х томах. Том 3: Обязательственное право: Учебник (В.В. Витрянский, В.С. Ем, С.М. Корнеев и др.). / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. — 3-е изд., перераб. и доп. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция». Серия «Классический университетский учебник» — М.: Волтерс Клувер, 2008. — 800 с. (тир. 5000 экз., 5,0 п.л.) С. 66-170, 367-407, 423-531.

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17. Гл. 5: Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; § 1: Юридические факты и их составы; § 2: Понятие сделки; § 3: Классификация сделок; § 4: Условия действительности сделок; § 5: Недействительность сделок гл. 10: Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений; гл. 11: Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей // Гражданское право. В 2-х томах. Том 1: Учебник (А.М. Белякова, А.П. Бессонова, Е.Н. Гендзехадзе и др.) / Под ред. Е.А. Суханова. Рекомендовано Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Правоведение». М.: Издательство БЕК, 1993. — 384 с. (тир. 40 000 экз., 24,0 п.л.) С. 45-53, 123-144, 147-159.

18. § 1: Договор поручения гл. 45: Договоры об оказании юридических и фактических услуг; § 1: Понятие и виды внедоговорных обязательств гл. 49: Обязательства по возмещению вреда; § 3: Отдельные случаи ответственности за причинение вреда (в соавторстве с О.А. Дюжевой и Е.В. Кулагиной) гл. 49: Обязательства по возмещению вреда; гл. 50: Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения и вследствие предотвращения угрозы ущерба чужому имуществу // Гражданское право. В 2-х томах. Том 2: Учебник (Е.Н. Гендзехадзе, В.П. Грибанов, О.А. Дюжева и др.). / Под ред. Е.А. Суханова. Рекомендован Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Правоведение». М.: Издательство БЕК, 1993. — 432 с. (тир. 40 000 экз., 27,0 п.л.) С. 348-356, 388-392, 397-408, 413-433.

19. Предисловие. Методические рекомендации (в соавторстве с Н.В. Козловой); тема 3: Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений (в соавторстве с С.М. Корнеевым, И.П. Писковым, Д.А. Узойкиным); тема 9: Объекты гражданских правоотношений: общие положения (в соавторстве с И.П. Писковым, Д.А. Узойкиным); тема 11: Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений: общие положения (в соавторстве с И.П. Писковым, Д.А. Узойкиным); тема 13: Недействительность сделок (в соавторстве с И.П. Писковым, Д.А. Узойкиным); тема 15: Представительство (в соавторстве с М.В. Алферьевой, Т.С. Мартьяновой, И.П. Писковым); тема 16: Осуществление гражданских прав. Исполнение гражданских обязанностей (в соавторстве с И.П. Писковым, Д.А. Узойкиным); тема 17: Право на защиту (в соавторстве с И.П. Писковым, Д.А. Узойкиным) // Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. В 2-х частях. Часть I / Отв. ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. Рекомендовано учебно-методическим объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». — М.: Статут, 2008. — 380 с. (тир. 2000 экз., 22,32 п.л.) С. 9-14, 34-45, 102-118, 126-134, 151-162, 180-205.

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