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Появилось видео с места гибели людей в Актюбинской области 

18 января 2018, 14:17

52 человека погибли в загоревшемся автобусе на трассе «Самара-Шымкент».

В Сети появились видео с места трагедии в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видны столбы черного дыма. Горящий автобус находится прямо на проезжей части.

Напомним, 18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от п.Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус».

В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается. 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте.


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